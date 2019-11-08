القوات الامنية تقطع جسر الزبير في البصرة

2019/11/08 | 11:53

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بأن القوات الامنية قطعت جسر الزبير الرابط بين مركز محافظة البصرة وبقية المناطق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية في محافظة البصرة قطعت جسر الزبير دون معرفة السبب".

وأضاف أن "جسر الزبير يعد من حلقة الوصل الوحيدة بين مركز المحافظة وبقية مناطق البصرة".

بغداد اليوم _ صلاح الدين

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني، 2019) بمقتل وإصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي غرب قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب قرية قرية الام

بغداد اليوم- بغداد

نوهت قيادة عمليات بغداد، الخميس 07 تشرين الثاني 2019، عن تفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " الجهد الهندسي سيقوم بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخ

بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، بان اثنين من مسلحي داعش قتلا بقصف جوي شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قصفاً جوياً استهدف أحد مضافات تنظيم داعش في وادي ثلاب (84 ك

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