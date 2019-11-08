الصجري: احدى الرئاسات تعمل لإسرائيل وتنوي قيام دولة بوليسية وبعث جديد بالعراق

2019/11/08 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب علي الصجري، الجمعة، احدى الرئاسات الثلاث بالعمل لصالح اسرائيل، مشيراً الى انها تنوي قيام دولة بوليسية في العراق وولادة بعث جديد.

وقال الصجري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "احدى الرئاسات الثلاث تعمل مع الموساد الاسرائيلي ووجهته الى التقرب من قيادات ايرانية بارزة لكي لاتنكشف خدمتهم من خلال ركوب موجة التظاهرات والعمل على انها اقرب للشارع وتسعى لتحقيق مطالب المتظاهرين وهي بالأصل تدعو الى فرض نظام فردي وولادة بعث جديد بعيدا عن مطالب المتظاهرين، الا انها تُقاد وتوجه من قيادات قديمة وتتحدث عن الفساد وهي غارقة فيه من خلال سيطرتها على ثلاث وزارات ومحافظات لكنها لم تحاسب لانها استخدمت اسلوب برزان وصدام ومن يتعرض لها تقوم بفبركة ملفات بالتعاون مع جهات سنكشف عنها لاحقا".

وأضاف الصجري، "على المتظاهرين وكذلك ممثلي الشعب في البرلمان الحالي عدم تمرير هذه الصفقة والعمل على فضح المتورطين فيها وعدم السماح بركوب موجة الاحتجاجات والتصدي لكل المخططات والاجندات الخاريجة التي تريد النيل من وحدة العراق وقتل شبابه".





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