الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi Note 8T، ويدعم تقنية NFC ويضم شاحن بقوة 18W في العلبة

2019/11/08 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بينما كان معظم الناس يتوقعون أن تكتفي شركة Xiaomi اليوم بالإعلان عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10، فقد قررت بدلاً من ذلك الكشف أيضًا عن الهاتف Redmi Note 8T.



في الواقع، هذا الهاتف الجديد يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi Note 8 بإستثناء أنه حصل على الدعم الإضافي لتقنية NFC وشاحن سريع بقوة 18W في العلبة.

الهاتف Redmi Note 8T الجديد يضم المعالج Snapdragon 665 التابع لشركة كوالكوم، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.



وبغض النظر عن الكاميرات الأربعة في الخلف، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

الهاتف Redmi Note 8T يضم كذلك شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD.



ونتيجة لغياب شاشة OLED في هذا الهاتف، فقد تم تضمين مستشعر بصمات الأصابع في واجهته الخلفية وليس أسفل الشاشة.

تشمل المواصفات الأخرى بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W من خلال منفذ USB TYpe-C والذي يتواجد بجانبه منفذ السماعات 3.5mm.



سيُباع الهاتف باللون الأبيض والأسود والأزرق، وسيكلف ما يعادل 179 يورو لنسخة 3GB/32GB، وما يعادل 199 يورو لنسخة 4GB/64GB، بينما ستكلف نسخة 4GB/128GB ما يعادل 249 يورو.

الهاتف Redmi Note 8T الجديد سيكون متوفرًا للشراء في البداية بألوان مختلفة تشمل الأزرق والأبيض والأسود، وذلك إبتداءً من 8 نوفمبر في إسبانيا وإيطاليا، وإبتداءً من 13 نوفمبر في فرنسا، وإبتداءً من 15 نوفمبر في ألمانيا.



وبطبيعة الحال، هذا الهاتف سيشق طريقه بشكل تدريجي إلى المزيد من المناطق في المستقبل المنظور.

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