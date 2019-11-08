إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة جنوب غرب البلاد

2019/11/08 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفادت سائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن المضادات الدفاعية الإيرانية اسقطت طائرة مسيرة، في ميناء ماهشهر، جنوب غرب البلاد.

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