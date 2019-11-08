سالم لعريض - فساد الحكام من إفساد و فساد ناخبيهم

2019/11/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سالم_لعريض لماذا اليسار دائما مهزوما في الإنتخابات؟لماذا دائما نجد اليسار مهزوما في الإنتخابات و حتى و إن نجح فبعدد قليل من المقاعد رغم تضحياته الجسام في الدفاع عن الشعب و عن الحريات و الديمقراطية و التوزيع العادل للثروة و السيادة الوطنية و المساواة بين البشر في الحقوق و الواجبات و وقوفه مع القضايا العادلة في الداخل و الخارج....في حين نرى اليمين و القوى الفاشية متقدّمة عليه في سبر الأراء و في......

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