فاروق سلوم - يوميات الشاعر 2

2019/11/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم شمسُ ليل ٍ مدينتي والليالي ،شواهدٌ على جراح اللياليكل نجم ٍ حبيبُها والمجرات صحبهافي هيولي الأعاليكلما ارسلت كلاما وشكوى ،صاحت الريحُ ياهوىً لاتباليانت ِ ياحلوتي نجمة لبلاد المياه،اذ تضيئن في سماء الليالي*يأخذني التجوال نحو الأقاصيفأزهد بالمال والطعام والامتلاك..ويصير الحاضرُ عنواني الوحيداصير صوت الوقت العابر، نحو حلميوهو حلم الناس في ثياب الحاج......

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