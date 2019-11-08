واشنطن تحسم جدلاً عن إيرادات نفط الشمال السوري

2019/11/08 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوريات امريكية قرب حقول النفط السورية – صورة: فرانس برس

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