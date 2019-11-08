2019/11/08 | 12:22

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المرجعية: يجب على القوات الامنية تجنب استخدام العنف المفرط مع الم

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المرجعية: يجب على القوات الامنية تجنب استخدام العنف المفرط مع المحتجين السلميين

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