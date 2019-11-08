2019/11/08 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا جهاز مكافحة الارهاب المسوخة عقودهم الالتحاق بوحداتهم من يوم الاثنين المقبل.وذكر بيان للجهاز، "انه يدعو المفسوخة عقودهم من تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤ والمشمولين بالضوابط والذين تم فحصهم ، الالتحاق لوحداتهم اعتبارا من تاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٩ ولغاية ٣٠ منه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الارهاب يدعو المفسوخة عقودهم الالتحاق بوحداتهم من يوم 11/11) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الارهاب يدعو المفسوخة عقودهم الالتحاق بوحداتهم من يوم 11/11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).