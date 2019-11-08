2019/11/08 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة من جهاز مكافحة الاٍرهاب لالتحاق المفسوخة عقودهم ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة من جهاز مكافحة الاٍرهاب لالتحاق المفسوخة عقودهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).