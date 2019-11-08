2019/11/08 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم قالتْ لي حبيبتي أكرهُكَقلتُ لهاأنتِ أمريكاقالتْ لي قاضيتي أدينُكَقلتُ لهاأنتِ أمريكاقالت لي ذاتي أنكرُكَقلتُ لهاأنتِ أمريكاقوس قزح أو رينبو مؤسستي تبقى مؤسسة خاصة باسمي واسم بناتي وبنات وأولاد بناتي وباقي نسلي من بعدي، وهي تحت هذا الشكل العائلي تستمد قوتها من الزمن، غير أن لرينبو معايير ذات نفع عام، تتقاطع فيها الثقافة والاقتصاد والسياسة، وتظ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - مراسيم ملكية 22) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - مراسيم ملكية 22) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).