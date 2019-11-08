واع تنشر بيان مكتب السيد السيستاني بشأن التظاهرات

2019/11/08 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي اليوم الجمعة

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