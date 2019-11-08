2019/11/08 | 12:53

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طهران تعلن عن اسقاط طائرة بدون طيار فوق مدينة ماهشهر الساحلية الج

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طهران تعلن عن اسقاط طائرة بدون طيار فوق مدينة ماهشهر الساحلية الجنوبية

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