بالوثيقة... الاتحاد العربي لكرة القدم يقرر نقل مباريات الشرطة الى خارج العراق

2019/11/08 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم ,يوم امس الخميس , نقل مباراة نادي الشرطة الى خارج العراق في إياب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال.

وارسل الاتحاد العربي كتابا رسميا يبلغ فيه نادي الشرطة وباقي اطراف اللقاء جاء فيه ، انه " بناء على قرار الاتحادين الاسيوي والدولي ، قررت اللجنة المنظمة لكأس محمد السادس نقل مباراة الاياب في دور الـ 16 ، بين الشرطة العراقي و نواذيبو الموريتاني الى خارج العراق ".

واضاف الكتاب ,بأن " على نادي الشرطة اختيار ارض مفترضة له ، خلال ثلاثة ايام من تاريخ ارسال الكتاب ".

يذكر ان الاتحاد العربي لكرة القدم كان قد قرر في وقت سابق نقل مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر من كربلاء الى مدينة اربيل بسبب الاحداث الجارية الان في العراق , وايضا قرر الاتحادين الاسيوي والدولي قبل ايام بنقل مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة الى خارج العراق ولذات الاسباب المتعللقة بالوضع الامني والاحتجاجات.

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