عقب خطبة المرجعية.. المئات من المتظاهرين يتوافدون امام مبنى مجلس محافظة الديوانية

2019/11/08 | 12:55

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بغداد اليوم- الديوانية

توافد المئات من المتظاهرين، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، إلى ساحة الساعة، للتظاهر امام مبنى مجلس محافظة الديوانية، عقب خطبة المرجعية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من اهالي الديوانية توافدوا نحو ساحة الساعة للتظاهر امام مبنى مجلس المحافظة، عقب خطبة المرجعية التي جددت بالوقوف مع مطالب المتظاهرين".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بأن القوات الأمنية في المحافظة، اعتقلت عدد من المتظاهرين، متهمين بأعمال شغب وحرق المؤسسات الحكومية في الديوانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، بعد صدور اوامر قبض بحقهم، لقيامهم بأعمال شغب خلال الاحتجاجات الاخير التي انطلقت مطلع تشرين الاول الماضي".

وأضاف أن "عدد من المعتقلين ثبت ضلوعهم بحرق المؤسسات الحكومية في المحافظة، من خلال وجود الادلة التي تثبت مشاركتهم بحرق مبنى مجلس المحافظة".

بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على نسخة من رسالة مكتب المرجع السيستاني، التي تلاها ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة اليوم.

وتنوه (بغداد اليوم)، إلى أنها تنشر النص دون تحرير، أو تدخل، وكما ورده

بغداد اليوم _ كربلاء

دعا مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم الجمعة، 8 تشرين الثاني 2019، إلى "الكف" عن التعرض للمتظاهرين، فيما وصف التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي بـ"الحركة الإصلاحية".

بغداد اليوم _ كربلاء

حث مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم الجمعة، (8 تشرين الثاني، 2019)، القوى السياسية "الممسكة بزمام السلطة" إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين عبر إطلاق خارطة طريق "تضع حدا" للفساد والمحاصصة وغياب

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