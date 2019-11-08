بعد خطبة المرجعية.. المئات يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد

2019/11/08 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد بدأ المئات من العراقيين، مساء اليوم الجمعة، بالتوافد إلى ساحة التحرير مركز التظاهرات وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في الاحتجاجات الجارية منذ شهر تشرين الاول الماضي، وذلك عقب خطية المرجعية الدينية في النجف التي دعت الحكومة للخروج بحل من الازمة الحالية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن المئات يتوافدون الآن إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرات، فيما وصلت اعداد المتظاهرين في الساحة إلى الآلاف، وسط دعوات من ناشطين في الاحتجاجات لجعل تظاهرات اليوم الجمعة مليونية.

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