جهاز مكافحة الإرهاب يوجه دعوة للمفسوخة عقودهم

2019/11/08 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا جهاز مكافحة الارهاب، المفسوخة عقودهم الالتحاق بوحداتهم من يوم الاثنين المقبل.

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