ليلةٌ دامية في البصرة.. مقتل/4/ مُتظاهرين وإصابة أكثر من /100/ آخرين

2019/11/08 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق قُتِل /4/ مُتظاهرين وأصيب نحو /150/ آخرين، أمس الخميس، بعد استخدام قوات مكافحة الشغب القوة المفرطة لتفريق الاعتصامات الليلية في مدينة #البصرة جنوبي #العراق.وقال مراسل الحل، […]

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