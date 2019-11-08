النهج العمالي للإشتراكية - إعلان تأسيس النهج العمالي للإشتراكية

2019/11/08 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_العمالي_للإشتراكية إن الحركة الاجتماعية التي عمَّت كل أرجاء البلاد منذ الثاني والعشرين من شهر فيفري، بدأت تتجذر وتتقوى.و قد زرعت هذه الحركة أملا عند الجماهير الشعبية والأوساط العمالية، وكان اتساع رقعتها وطابعها السياسي مزعزعين للنظام الذي كثيرا ما تفاخر وتباهى باستقراره، وحصانته فالحركة أربكت وأقلقت الباترونة من رجال المال الاعمال سواء المحليين أو الأجانب.إن بروز الجماهير الشعبية في الساحة السياسية قلَب......

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