انتشار أمني كثيف بشوارع البصرة وغلق أغلب الطرق الرئيسية

2019/11/08 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرة أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية أغلقت أغلب الشوارع الرئيسية في البصرة، فيما كثفت إجراءاتها بانتشار واسع بأغلب شوارع اقضية المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “القوات الامنية قطعت واغلقت أغلب شوارع البصرة الرئيسية”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “رويترز” أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ما لا يقل عن 6 محتجين وسط بغداد و4 آخرين في البصرة.

وكان قائد عمليات بغداد، قال أمس الخميس، أنه تم إصدار أوامر بـاعتقال القوة التي فتحت النار في الهواء لتفريق المحتجين في شارع الرشيد، وسط العاصمة بغداد.

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