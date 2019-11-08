هيئة النزاهة توجه بمنع سفر اعضاء مجلس الديوانية لوجود ملفات فساد ضدهم

2019/11/08 | 13:26

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بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر في هيئة النزاهة، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بأن الهيئة وجهت بمنع سفر اعضاء مجلس المحافظة خارج العراق، لوجود ملفات فساد ضدهم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اوامر قضائية صدرت بحق اعضاء مجلس محافظة الديواني، تقضي بمنعهم من السفر خارج العراق، لوجود ملفات فساد ضدهم".

وأضاف أن "الاوامر جاءت بعد التأكد من ضلوع الاعضاء بصفقات فساد ومشاريع وهمية قاموا بها خلال ممارسة عملهم".

يتبع.......

بغداد اليوم- الديوانية

توافد المئات من المتظاهرين، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، إلى ساحة الساعة، للتظاهر امام مبنى مجلس محافظة الديوانية، عقب خطبة المرجعية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من اهالي الديوانية توافدوا نحو ساحة الساعة

بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على نسخة من رسالة مكتب المرجع السيستاني، التي تلاها ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة اليوم.

وتنوه (بغداد اليوم)، إلى أنها تنشر النص دون تحرير، أو تدخل، وكما ورده

بغداد اليوم _ كربلاء

دعا مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم الجمعة، 8 تشرين الثاني 2019، إلى "الكف" عن التعرض للمتظاهرين، فيما وصف التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي بـ"الحركة الإصلاحية".

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