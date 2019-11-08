(هيومن رايتس) تصف مقتل المتظاهرين العراقيين بـ «النمط البشع»

2019/11/08 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكّدت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، أن عدد القتلى المرتفع في معظم مناطق #العراق، يشمل أشخاصاً تعرّضوا لإصابةٍ مباشرة في الرأس لقنابل الغاز المسيل للدموع.مُشيرةً إلى وجود […]

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