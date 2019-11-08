نيكي يبلغ ذروة 13 شهرا وعودة الاهتمام لأسهم الدورة الاقتصادية

2019/11/08 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- ارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في 13 شهرا يوم الجمعة بفضل تنامي التفاؤل إزاء الاقتصاد، قبل أن يقلص جزءا من تلك المكاسب بسبب تقارير متضاربة بشأن مدى التقدم المُحرز في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكي 0.26 بالمئة إلى 23391.87 نقطة بعد أن زاد إلى 23951.09 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر تشرين الثاني من العام الماضي.



وفي الأسبوع، ربح المؤشر 2.37 بالمئة مرتفعا للأسبوع الخامس على التوالي.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة إلى 1702.77 نقطة وهو أعلى مستوياته في أكثر من عام، فيما بلغ حجم التداولات 3.12 تريليون ين (28.6 مليار دولار) بزيادة 47 بالمئة عن متوسط الأشهر الثلاثة الفائتة.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن البلدين اتفقا على إلغاء الرسوم الجمركية على مراحل، وهو ما أكده مسؤول أمريكي تحدث بشرط عدم نشر اسمه.

وعلى الرغم مما يبدو من أن الخطة تلقى معارضة من بعض مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا يوجد وضوح بشأن موعد ومكان توقيع الاتفاق، فإن المستثمرين يراهنون بقدر كبير على التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات وصناعة الصلب 1.4 بالمئة وصعدت أسهم البنوك 0.9 بالمئة.

وزاد سهم تويوتا 2.2 بالمئة لأعلى مستوى في أربع سنوات بدعم من إعلان الشركة عن خطة شراء أسهم وأرباح فصلية تفوق التوقعات.

وارتفع سهم تيرومو 13.4 بالمئة إلى مستويات قياسية مرتفعة بعد أن حققت شركة صناعة المعدات الطبية أقوى أرباح في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر أيلول.

من ناحية أخرى، انخفض سهم شيسيدو 8.3 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة مستحضرات التجميل توقعاتها بسبب ضعف المبيعات في كوريا الجنوبية وهونج كونج.

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