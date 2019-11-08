النفط يتراجع والذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض

2019/11/08 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الجمعة في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق حول نزاعهما التجاري.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 44 سنتا أي ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 61.85 دولار للبرميل، بعد أن زاد 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة، فيما يتجه برنت صوب الارتفاع 0.4 بالمئة في الأسبوع.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أي ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 56.65 دولار للبرميل.



وزاد العقد القياسي 1.4 بالمئة يوم الخميس ويتجه للصعود 0.8 بالمئة في الأسبوع.

وتسببت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو الاقتصادي في أنحاء العالم ودفعت المحللين لخفض توقعاتهم للطلب على النفط مما يثير مخاوف بشأن احتمال تكون تخمة معروض في 2020.

الى ذلك، تتجه أسعار الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف العام في الوقت الذي يعزز فيه التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة، مما يحد من الشهية للمعدن النفيس.

وارتفعت الأسهم العالمية وربح مؤشر الدولار بعد أن قال مسؤولون يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على سلع إحداهما الأخرى إذا تم التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1468.86 دولار للأوقية (الأونصة)، دون تغيير يُذكر تقريبا، ليتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو أيار 2017.



وفي الجلسة السابقة، تراجعت الأسعار اثنين بالمئة لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1470.10 دولار للأوقية.

لكن اتفاق المرحلة واحد التجاري يواجه معارضة داخلية شرسة في البيت الأبيض بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم الجمركية سيبدد النفوذ الأمريكي في المفاوضات.

وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد عن 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري بما يرجع في الأساس إلى الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة والتي أثارت مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.





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