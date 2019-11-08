اليمن.. دوامة الانقلابات والتسويات!!

2019/11/08 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل شهر من الانتخابات الرئاسية يزداد الضغط الشعبي في الجزائر..



ولا يزال هناك مخرج من هذا الوضع يرضى به الجميع ويقلب الموازين لصالح الشعب..



وتشابه بين احتجاجات العراق و لبنان في عدة عوامل ومنها العلاقة العضوية بين النفوذ الأجنبي والفساد..



وفي بغداد كل الجسور تؤدي إلى الثورة..



وتقرير للأمم المتحدة يقول إن الأردن وتركيا والإمارات انتهكت بشكل دوري وسافر حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتوجس في اليمن من الانتقال إلى مرحلة أكبر من الصدام.

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