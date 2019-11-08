وزير الخارجية الامريكي يؤكد على ضرورة مواجهة الانظمة التي تريد “تقويض الحريات”

2019/11/08 | 13:57

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بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الخارجية الامريكي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، على ضرورة مواجهة الانظمة التي تريد “تقويض الحريات”.

وقال بومبيو خلال لقاءه بمجموعة من الصحفيين في برلين، إن "الولايات المتحدة تشدد على ضرورة الحفاظ على الحريات وتؤكد مواجهتها لكل الانظمة التي تقوض تلك الحريات".

وأضاف أن "امريكا تؤكد التزامها بمحاربة التطرف، من خلال اتخاذها قرارات استراتيجية لمحاربة داعش".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المعهد الجيولوجي الامريكي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، تعرض شمال غرب إيران إلى زلزال قوّته 5,9.

وقال المعهد، إن "الزلزال وقع على بُعد نحو 60 كيلومتراً من مدينة هشترود في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، الجمعة

بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، أن الولايات المتحدة لا تسرق نفط سوريا، برغم أن تعزيزات عسكرية أمريكية أرسلت إلى الشرق السوري لحماية حقول النفط.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناتن هوفمان إن "ا

بغداد اليوم _ متابعة

ألزمت محكمة أميركية الرئيس دونالد ترامب بدفع مليوني دولار لمنظمات غير ربحية بسبب "اساءته" استخدام اموال منظمته الخيرية لتمويل حملته الانتخابية.

وجاء القرار الذي أصدرته محكمة في ولاية نيويورك في إطار قضية رُفعت في

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