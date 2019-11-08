إيران في قفص الاتّهام.. وقنابل الغاز ضد العراقيين تفضح تورّطها

2019/11/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكّدت منظمة العفو الدولية، في تحديثٍ على تقريرٍ سابق لها، أن مصدر القنابل القاتلة المستخدمة ضد المحتجين في #العراق، هي #إيران.معتبرةً أن تلك القنابل التي تستخدمها […]

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