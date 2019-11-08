2019/11/08 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أكد وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، على ضرورة مواجهة الانظمة التي تريد تقويض الحريات، حسب تعبيره.

وقال بومبيو خلال لقاءه بمجموعة من الصحفيين في برلين، إن “الولايات المتحدة تشدد على ضرورة الحفاظ على الحريات وتؤكد مواجهتها لكل الانظمة التي تقوض تلك الحريات”.

وأضاف أن “امريكا تؤكد التزامها بمحاربة التطرف، من خلال اتخاذها قرارات استراتيجية لمحاربة داعش”.

وأشار وزير الخارجية الامريكي، إلى أنه “نواجه جميعا تحديات من أنظمة تسحق الحقوق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الامريكي: نواجه تحديات من أنظمة “تسحق الحقوق”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الامريكي: نواجه تحديات من أنظمة “تسحق الحقوق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).