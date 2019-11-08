عادل بشير الصاري - مرارة الصمت ولذة الثرثرة

2019/11/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_بشير_الصاري بعض المهن يكتسب منها أصحابها طلاقة اللسان وجودة الكلام ، وبعض المهن الأخرى يتعلم منها ممارسوها فضيلة الصمت، والواقع أن الحياة ليست مقصورة لا على المتكلمين ولا على الصامتين، فالاثنان لا يمكن الاستغناء عنهما أبدا، ولكن للكلام أوقات وللصمت مثلها هاهم الأطباء والمهندسون ودارسو علوم الفيزياء والكيمياء والفضاء والحاسوب وغيرها من العلوم التجريبية والتطبيقية أكثرهم لا يتقنون فن الكلام، ولا يقدرون عل......

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