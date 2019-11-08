عضو بالديمقراطي الكردستاني يكشف عن موقف حزبه من الانتخابات المبكرة والتعديلات الدستورية

2019/11/08 | 14:28

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بغداد اليوم- اربيل

كشف اعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، عن موقف حزبه من المطالبة من أجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ستؤدي بذهاب البلد نحو المجهول.

وقال سلا لـ(بغداد اليوم)، إن "اجراء الانتخابات المبكرة، خيار صعب، ولا يمكن اتخاذه في الوقت الحالي في ظل ازمة التظاهرات المندلعة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، فضلا عن كونه سيتيح بشكل كبير للدول الخارجية التدخل بصورة أكبر عن سابقاتها في اختيار شكل الحكومة الجديدة".

وأضاف أن "الكرد لا يقوفوا بالضد من خيار تعديل الدستور، بشرط عدم المساس بحقوق الشعب الكردي المنصوص عليها وفق الدستور الحالي"، لافتا إلى أن "إقالة حكومة عبد المهدي ستؤدي بالذهاب نحو المجهول".

وأشار سلام إلى أن "الاحزاب الكردية لا تتمسك بأي شخصية معينة، لكننا متخوفون من تسلم السلطة لشخص لا يحترم حقوق الشعب الكردي".

وكان مصدر مطلع، افاد الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، بأن الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، بدأت اجتماعها الخاص بقضية التظاهرات التي تجري في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صالح حضر اجتماع الرئاسات الثلاث في حكومة إقليم كردستان، لبحث قضية التظاهرات في العراق، وتعديل الدستور، والانتخابات المبكرة".

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر في هيئة النزاهة، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، بأن الهيئة وجهت بمنع سفر اعضاء مجلس المحافظة خارج العراق، لوجود ملفات فساد ضدهم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اوامر قضائية صدرت بحق اعضاء مجلس محافظة الدي

بغداد اليوم- الديوانية

توافد المئات من المتظاهرين، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، إلى ساحة الساعة، للتظاهر امام مبنى مجلس محافظة الديوانية، عقب خطبة المرجعية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من اهالي الديوانية توافدوا نحو ساحة الساعة

بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على نسخة من رسالة مكتب المرجع السيستاني، التي تلاها ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة اليوم.

وتنوه (بغداد اليوم)، إلى أنها تنشر النص دون تحرير، أو تدخل، وكما ورده

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