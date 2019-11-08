2019/11/08 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات له، اليوم الجمعة، "علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان وتحقيق تطلعاتهم".

وفي سياق آخر أشار بومبيو في منتدى حواري بألمانيا ان "جنودنا موجودون في سوريا ونريد من أوروبا أن تنضم إلينا لمساعدة الأكراد" هناك.وأضاف أن "هناك مئات الإرهابيين في سوريا نريد أن تتم محاكمتهم في دولهم".

ولفت "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة 6 ملايين سوري إلى ديارهم وسنعمل من خلال مجلس الأمن عبر استصدار قرار بهذا الشأن".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اعلن، في وقت سابق يوم الاربعاء الماضي، مساندته الاحتجاجات العراقية واللبنانية ضد ما وصفه بـ"الهيمنة الإيرانية على بلديهما" على حد وصفه.واندلعت احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد في كل من لبنان والعراق، حيث دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الاستقالة، فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بالاستقالة "في حال وجود بديل"، متعهدا في ذات الوقت بتحقيق إصلاحات دستورية جذرية لنظام الحكم فى العراق بعيدا عن أى تدخلات إقليمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان لتحقيق تطلعاتهم ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان لتحقيق تطلعاتهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).