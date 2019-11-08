“رايتس ووتش”: الأمن العراقي يطلق الغاز على رؤوس المتظاهرين

2019/11/08 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أن قوات الأمن العراقية أطلقت قنابل الغاز مباشرة على رؤوس المتظاهرين بعدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 أكتوبر، ما أدى لمقتل 16 شخصا على الأقل.

وذكرت المنظمة أن عدد القتلى هذا هو الأعلى منذ بدء المظاهرات في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق.

ووفقا لتقرير أصدرته “بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق” في الـ5 من تشرين الثاني الجاري، بلغ عدد الضحايا بين 25 تشرين الاول و4 نشرين الثاني 97 قتيلا على الأقل، لكن “المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق” قالت إن عدد القتلى بلغ 105 والجرحى 5,655 ألف على الأقل خلال الفترة نفسها.

وأوضحت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يشمل عدد القتلى أشخاصا أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة في رؤوسهم.



ويشير العدد إلى وجود نمط بشع وأن الأمر ليس حوادث معزولة.



ومع تجاوز عدد القتلى الآن أكثر من 100، ينبغي أن يكون جميع شركاء العراق العالميين واضحين في إدانتهم”.

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