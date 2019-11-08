عبد الرحمان النوضة - هشاشة التنظيمات الإسلامية

2019/11/08 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمان_النوضة من أين تأتي قُوَّة الإسلاميين؟ تأتي من كثرة عددهم.ومن أين تأتي كثرة عددهم؟ قد تأتي من فَعَالِيَة تَـفَاعُلِهِم مع الجماهير.ومن أين تأتي فعالية تـفاعلهم؟ تأتي من كونهم يستغلّون التَعَلُّق العَاطِفِي لبعض المواطنين بالدِّين.وهذا التعلّق العاطفي بالدّين يتطّور عبر الزمان، ولا يبقى مُستـقرًّا.ولَا تَنْغَرِسُ عَادَةً التنظيمات الإسلامية الأصولية إِلَّا في البيئة المُجتمعية التي يكون فيها الجَهْلُ و......

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