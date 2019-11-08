البلداوي: أية شخصية بديلة لعبد المهدي لن تجد التوافق بين الكتل والأحزاب السياسية

2019/11/08 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان اية شخصية بديلة لعادل عبد المهدي لن تجد التوافق بين الكتل والاحزاب السياسية.

واكد البلداوي، ان الشعب لا يحتاج الى تنافس الكتل او تدافعها بالأقوال، وانما يجب ان تكون هناك افعال وخدمة واصلاح للشعب العراقي، مبينا ان الحل للأزمة الراهنة يكمن في ايجاد واسطة يمكن من خلالها ربط المنظومة الشعبية الموجودة اليوم مع الحكومة بتعهدات وجداول محددة ومتابعتها ووضع ضمانات لتنفيذ الاصلاحات.

واوضح ان المشكلة لا تكمن في وزير او مدير عام، بل في الفوضى الجارية في البلاد، ما ينبغي العمل باللجنة التي دعت اليها المرجعية، مع ضرورة ان تكون هذه اللجنة بعيدة عن اي حزب أو كتل سياسية وتعمل مع الحكومة لإيجاد الحل المنشود وبمراقبة أممية.

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