السلطات التركية تعتقل رئيسة بلدية مؤيدة للكورد

2019/11/08 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتقلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، رئيسة بلدية تنتمي إلى أكبر الأحزاب المؤيدة للكورد؛ بتهمة الانتماء ”لمنظمة إرهابية“، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.واعتقلت عظيمة يجان رئيسة بلدية إيبيكيولو بمحافظة فان جنوب شرق تركيا، مع نائبها، ووجهت لها تهمة ”الدعاية الإرهابية“.ويجان عضو في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد، ثالث أكبر الأحزاب في تركيا.وتشن الحكومة حملة تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي منذُ أشهر؛ بشبهة الارتباط بحزب العمال الكوردستاني، الذي يخوض تمردًا ضد أنقرة منذُ عام 1984.وفي شهر آب/أغسطس الماضي، أقيل 3 رؤساء بلديات منتخبين من مناصبهم؛ بشبهة الارتباط بحزب العمال الكوردستاني، في حين اعتُقل 3 رؤساء بلديات آخرين في شهر تشرين الأول/أكتوبر بتهم مشابهة.

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