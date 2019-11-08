2019/11/08 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، ان جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد سيسبقها عقد اجتماعات للكتل السياسية بشأن الاحداث في العراق والمواقف السياسية تجاه الحكومة.

وقال المرشدي في تصريح ان جلسة يوم غد السبت خصصت للتصويت على قانون التقاعد ومناقشة لجنة تعديل الدستور.

واضاف ان هناك حوارات سياسية في الساحة العراقية من اجل اطلاق حوار وطني شامل للوقوف على الاحداث الاخيرة، ومناقشة الحكومة بشأن الكابينة الوزارية، شريطة ان تكون هناك مصارحة للشعب وحزمة من الاصلاحات الحقيقية لإعادة ثقة الشعب بالحكومة والطبقة السياسية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشدي: جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد سيسبقها عقد اجتماعات للكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشدي: جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد سيسبقها عقد اجتماعات للكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).