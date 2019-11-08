2019/11/08 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، عن وقوع قتلى وجرحى خلال احتجاجات البصرة، مرجعا ذلك لاصابتهم بكرات حديدية.وقال خلف، ان "حصيلة ضحايا التظاهرات في البصرة امس 4 شهداء و79 مصاباً بكرات حديدية و23 حالة اختناق".واضاف ايضا انه تم "القبض على قائد المجموعة العنفية في البصرة وتصديق اقواله قضائيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحدث عسكري: مقتل 4 واصابة 79 متظاهراً بكرات حديدية واعتقال قائد عنف البصرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحدث عسكري: مقتل 4 واصابة 79 متظاهراً بكرات حديدية واعتقال قائد عنف البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).