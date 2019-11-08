2019/11/08 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق شهدت العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، استمرار التظاهرات المطالبة بالإصلاح ورحيل #الحكومة_العراقية الحالية وذلك للشهر الثاني على التوالي .وقال مراسل الحل العراق، إن «التظاهرات استمرت وبنفس أماكنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد خلال 24 ساعة الماضية.. تظاهراتٌ مستمرة وقطعٌ للجسور والإنترنت معاً) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد خلال 24 ساعة الماضية.. تظاهراتٌ مستمرة وقطعٌ للجسور والإنترنت معاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).