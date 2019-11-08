إنقاذ عشرات العمال بعد انفجار منجم في ألمانيا

2019/11/08 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وقع انفجار في منجم ببلدة شرقي ألمانيا، الجمعة، مما أسفر عن إصابة شخصين وحصار ما لا يقل عن 30 شخصا تحت الأرض، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخراجهم جميعا.

وقالت صحيفة "ميتلدويتشلاند" إن الشرطة في ولاية ****ونيا تلقت بلاغا الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بإصابة شخصين وحصار 30 آخرين في منطقة تحت الأرض في منجم "تيوتشينثال".

ويقع منجم تيوتشينثال خارج مدينة هالي، على بعد حوالي 150 كلم من جنوب غرب برلين.

وهرعت فرقة كبيرة من عمال الانقاذ إلى مكان الحادث، في إطار خطة عاجلة لإنقاذ العمال العالقين.

وقالت الشرطة الألمانية في تغريدة على تويتر إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج كافة العاملين المحاصرين.

ووفقا للشركة المشغلة، يعمل حوالي 100 شخص في المنجم الذي أعيد العمل فيه منذ 15 عاما، بعد إغلاقه عام 1982.

ويستخدم هذا المنجم حاليا في تخزين النفايات المعدنية على مساحة 14 كيلومتر مربع، وكان في السابق منطقة لاستخراج البوتاس.

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