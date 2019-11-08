2019/11/08 | 15:28

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بومبيو: علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ الإي

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بومبيو: علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم

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