2019/11/08 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجراءات امنية مشددة قرب المؤسسات الحكومية في الديوانية

اخبار مباشرة

اجراءات امنية مشددة قرب المؤسسات الحكومية في الديوانية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات امنية مشددة قرب المؤسسات الحكومية في الديوانية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات امنية مشددة قرب المؤسسات الحكومية في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).