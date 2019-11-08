مقتل 5 أشخاص وإصابة 120 جراء زلزال ضرب محافظة أذربيجان

2019/11/08 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل خمسة أشخاص وأصيب مئة وعشرون آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران وفق حصيلة رسمية.

ووقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته خمسة فاصلة تسع درجات في محافظة أذربيجان الشرقية، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقالت مصادر ايرانية، إن أشد زلازل دموية في إيران وقع في عام الف وتسعمئة وتسعين وبلغت قوته سبعة فاصل اربع درجات وخلف نحو اربعين ألف قتيل وثلاثمئة ألف جريح ونصف مليون مشرد.

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