جهاز مكافحة الإرهاب يدعو المفسوخة عقودهم إلى الالتحاق اعتبارا من الاثنين المقبل

2019/11/08 | 15:30

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بغداد اليوم- بغداد

دعا جهاز مكافحة الإرهاب، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، المفسوخة عقودهم الذين تم فحصهم الى الالتحا...





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