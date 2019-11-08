أحمد صبحى منصور - عدة حقائق عن التاريخ الديني ( 2 من 2 )

2019/11/08 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور خاتمة ج 1 من كتاب(البحث في مصادر التاريخ الديني: دراسة عملية) خامساً : طريقة العرض 1 ـ وطريقة العرض في التاريخ الديني تختلف عنها في التاريخ السياسي والاجتماعي تبعاً لاختلاف الحقيقة الدينية التاريخية عن الحقيقة التاريخية السياسية والاجتماعية .وقد قلنا أن الحقيقة التاريخية الدينية القرآنية مطلقة لا وسطية فيها ولا احتمال, والحقيقة التاريخية العادية نسبية تحتمل الرأيين وتبقى مجالاً للمناقشة.......

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