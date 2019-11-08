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#أحمد صبحى منصور - عدة حقائق عن التاريخ الديني ( 2 من 2 )


#أحمد صبحى منصور - عدة حقائق عن التاريخ الديني ( 2 من 2 )
2019/11/08 | 15:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور خاتمة ج 1 من كتاب(البحث في مصادر التاريخ الديني: دراسة عملية) خامساً : طريقة العرض 1 ـ وطريقة العرض في التاريخ الديني تختلف عنها في التاريخ السياسي والاجتماعي تبعاً لاختلاف الحقيقة الدينية التاريخية عن الحقيقة التاريخية السياسية والاجتماعية .

وقد قلنا أن الحقيقة التاريخية الدينية القرآنية مطلقة لا وسطية فيها ولا احتمال, والحقيقة التاريخية العادية نسبية تحتمل الرأيين وتبقى مجالاً للمناقشة.......

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