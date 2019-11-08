2019/11/08 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبدأ المئات من المتظاهرين، مساء اليوم الجمعة، بالتدفق إلى ساحات التظاهر في العاصمة بغداد ومحافظة الديوانية والبصرة، للمشاركة في الاعتصمات الجارية منذ الشهر الماضي.

وقال مراسل “كلكامش برس”، في بغداد، إن المئات يتوافدون الآن إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرات، فيما وصلت اعداد المتظاهرين في الساحة إلى الآلاف، وسط دعوات من ناشطين في الاحتجاجات لجعل تظاهرات اليوم الجمعة مليونية.

وفي البصرة، يتوافد المئات إلى ساحة البحرية وسط المحافظة للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية، التي تشهدها البصرة رغم الملاحقات الامنية واستخدام مفرط للقوة لتفريق المتظاهرين خلال الاسابيع الماضية.

وتوافد المئات من المتظاهرين، إلى ساحة الساعة، للتظاهر امام مبنى مجلس محافظة الديوانية، وذلك عقب خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم الجمعة، التي جددت موقفها الداعم للتظاهر السلمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد بغداد.. المئات يتدفقون للتظاهر وسط الديوانية والبصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد بغداد.. المئات يتدفقون للتظاهر وسط الديوانية والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).