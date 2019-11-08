اربيل تقرر تخفيض سعر النفط الابيض للسكان

2019/11/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة عن تخفيض سعر النفط الابيض ضمن الحصص المقرر توزيعها على السكان لفصل الشتاء.

وقال رئيس الحكومة فرست صوفي في تصريح صحفي ان المحافظة قررت خفض مبلغا قدره خمسة آلاف دينار عراقي عن السعر المحدد للبرميل الواحد من النفط الابيض.

واضاف ان اولئك الذي دفعوا مبالغا العام الماضي ولم يتسلموا حصتهم من النفط الابيض سيشملهم التخفيض.

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