2019/11/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيبحث مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، عددا من ملفات التسليح والمنظومات الدفاعية.

وقال أردوغان في تصريح، إنه سيناقش مع ترمب العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى مسألة منظومة الدفاع الجوية الروسية “إس اربعمئة” وصواريخ باتريوت ومقاتلات إف خمسة وثلاثين” ومكافحة الارهاب ودور الولايات المتحدة في ذلك خلال المرحلة المقبلة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان: سأبحث مع ترمب منظومة “إس400” وصواريخ باتريوت ومقاتلات “إف35”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان: سأبحث مع ترمب منظومة “إس400” وصواريخ باتريوت ومقاتلات “إف35”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).