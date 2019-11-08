القوات الامنية تحاول تفريق تظاهرة بالرصاص الحي في ذي قار

2019/11/08 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قار أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن القوات الامنية في محافظة ذي قار، تحاول تفريق تظاهرة بالرصاص الحي، في قضاء الرفاعي.

وقال المصدر، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “القوات الامنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق تظاهرة في قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار”.

وأضاف، أن “المتظاهرين احرقوا عددا من الإطارات خلال التظاهرات الجارية في القضاء”، دون مزيد من التفاصيل.

وكان المئات من المتظاهرين، قد توجهوا، في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، إلى ساحات التظاهر في العاصمة بغداد ومحافظات ذي قار والديوانية والبصرة، وذلك عقب خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم الجمعة، التي جددت موقفها الداعم للتظاهر السلمي.

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