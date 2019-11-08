مسؤول أميركي يتهم إدارة ترمب بعدم بذل جهود لمنع هجوم تركيا في الأراضي السورية

2019/11/08 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مسؤول أميركي انتقادا إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب متهما إياها بعدم بذل جهود كافية لمنع هجوم تركيا في الأراضي السورية والذي قال إنه تسبب بتطهير عرقي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت نيويورك تايمز، إنّها حصلت على مذكرة داخلية كتبها وليام روبوك، نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف ضد تنظيم داعش الارهابي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة لم تحاول اتخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وانتقد روبوك الجهود الحثيثة للتطهير العرقي من جانب تركيا وحلفائها بحق الكرد في سوريا والتي لا يمكن تعريفها سوى بأنها جرائم حرب أو تطهير عرقي، وفقا للصحيفة الأميركية.

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