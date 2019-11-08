2019/11/08 | 16:01

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن مسؤول المركز الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، الجمعة، 08 تشرين الثاني، 2019 إصابة 10 مدنيين "جراء استهدافهم بقنابل مسيلة للدموع من قبل جيش الاحتلال التركي".وقال بالي في تغريدة على "تويتر" إنه "القوات التركية استهدفت المدنيين السلميين الذين اعترضوا دورية لجيش الاحتلال في منطقة المالكية/ ديريك".وأضاف أنه "لدينا تقارير تفيد بأن مركبة مدرعة دهست أيضاً مدني.



أمام أعين الدورية الروسية".

بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الخارجية الامريكي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، على ضرورة مواجهة الانظمة التي تريد “تقويض الحريات”.

وقال بومبيو خلال لقاءه بمجموعة من الصحفيين في برلين، إن "الولايات المتحدة تشدد على ضرورة الحفاظ

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المعهد الجيولوجي الامريكي، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، تعرض شمال غرب إيران إلى زلزال قوّته 5,9.

وقال المعهد، إن "الزلزال وقع على بُعد نحو 60 كيلومتراً من مدينة هشترود في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، الجمعة

بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة (08 تشرين الثاني 2019)، أن الولايات المتحدة لا تسرق نفط سوريا، برغم أن تعزيزات عسكرية أمريكية أرسلت إلى الشرق السوري لحماية حقول النفط.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناتن هوفمان إن "ا

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